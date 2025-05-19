MNC Asset Management Luncurkan Program Endowment Fund dan Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa

JAKARTA - Universitas Binawan mengumumkan peluncuran Program Endowment Fund, sebuah inisiatif strategis hasil kolaborasi dengan MNC Asset Management.

Program ini dirancang untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan pendidikan serta memberikan dukungan nyata kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu MNC Asset Management juga melakukan edukasi keuangan Reksa Dana kepada alumni mahasiswa Universitas Binawan.

Dalam seremoni peluncuran yang berlangsung pada tanggal 18 Mei 2025 di Auditorium Universitas Binawan, para pimpinan universitas, perwakilan alumni, serta jajaran eksekutif MNC Asset Management hadir untuk merayakan dimulainya kolaborasi jangka panjang ini.

Wakil Rektor Tata Kelola dan Sumber Daya Universitas Binawan Farouk Abdullah Alwyni menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dan para alumninya dalam menciptakan dampak berkelanjutan di bidang pendidikan.

“Endowment Fund ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan anak bangsa khususnya bagi mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Binawan. Melalui program ini, kami ingin membuka lebih banyak akses pendidikan bagi mereka yang memiliki semangat dan potensi, namun terbatas secara ekonomi,” ujarnya.

Direktur MNC Asset Management, Bapak Dimas Aditya Ariadi mengatakan, pihaknya melihat pentingnya kolaborasi antara institusi keuangan dan dunia pendidikan. Dengan adanya edukasi ini, MNC Asset berharap para alumni dan pihak Universitas Binawan dapat memahami bagaimana reksa dana dapat menjadi solusi investasi yang berkelanjutan dan bermanfaat jangka panjang.

"Selain itu, kami mengapresiasi bahwa MNC Asset Management telah dipilih menjadi Manajer Investasi guna mengelola Endowment Fund. Harapan kami program ini dapat berjalan maksimal guna membantu program Beasiswa Universitas Binawan,” tutup Dimas.