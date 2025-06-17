Orang Terkaya Israel Raup Cuan dari Game Online yang Populer di RI, Hartanya Rp319,4 Triliun

Orang Terkaya Israel Raup Cuan dari Game Online yang Populer di RI, Hartanya Rp319,4 Triliun (Foto: Bloomberg/Forbes)

JAKARTA - Forbes merilis daftar orang terkaya di Israel 2025. Dari daftar tersebut, terdapat orang terkaya yang menghasilkan harta triliunan Rupiah dari game online. Game online tersebut bahkan cukup populer dimainkan di Indonesia.

Meski ekonomi Israel babak belur imbas perang dan konflik di kawasan Timur Tengah, namun harta kekayaan orang terkaya di Israel tidak berdampak signifikan.

Harta kekayaan miliader Israel justru ada yang naik, sebut saja orang terkaya di Israel saat ini Eyal Offer dan Idan Offer.

Eyal Ofer adalah orang terkaya nomor satu di Israel versi Forbes 2025. Harta kekayaannya mencapai USD29,8 miliar atau sebesar Rp485,7 triliun dan menduduki peringkat 63 daftar orang terkaya di dunia 2025 versi Forbes.

Pria berusia 75 tahun ini memiliki bisnis yang bergerak di bidang real estate, pelayaran, teknologi, perbankan, energi, dan sektor investasi lainnya.

Sementara di peringkat kedua orang terkaya Israel yaitu Idan Ofer yang memiliki harta kekayaan USD23,2 miliar atau setara Rp378,1 triliun. Saudara Eyal Ofer ini memiliki bisnis perkapalan.

Eyal Ofer mengoperasikan lebih dari 210 kapal bulk, kapal kontainer, kapal tanker minyak mentah di bawah bendera perusahaan Eastern Pacific Shipping. Dia juga merupakan pemilik 51% saham Israel Corp.

Namun, ada yang menarik dari daftar orang terkaya di Israel nomor tiga dan empat yang ditempati sang adik kakak, Dmitri Bukhman dan Igor Bukhman.