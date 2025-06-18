Buka Tabungan di Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa?

Buka Tabungan di Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa? (Foto: MNC Bank)

JAKARTA - Di tengah dinamika pasar yang terus berkembang, menyediakan produk dan layanan yang inovatif menjadi kunci utama bagi industri perbankan untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan nasabah.

Dengan regulasi di sektor perbankan yang cukup komprehensif demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan, justru mendorong bank untuk berinovasi secara kreatif dalam menghadirkan solusi yang aman sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan.

Sebagai bentuk inovasi dan apresiasi kepada nasabah setianya dan juga nasabah baru, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) mempersembahkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah 2025.

Program Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank memberikan nilai lebih yang luar biasa bagi nasabah yang rutin menabung. Melalui program ini, nasabah tidak hanya memperoleh manfaat dari pengelolaan dana yang teratur, tetapi juga memiliki peluang untuk memenangkan hadiah dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Program ini merupakan bentuk penghargaan MNC Bank terhadap loyalitas dan komitmen nasabah dalam menjaga saldo tabungannya secara konsisten.

Tahun lalu, ratusan nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah menarik, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel bintang lima hingga gadget terkini, hingga 2 unit mobil sebagai grand prize.

Jika tahun lalu Anda belum beruntung, jangan khawatir! MNC Bank kembali menghadirkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan hadiah yang lebih Dahsyat lagi di tahun ini. Bersiaplah untuk berkesempatan memenangkan uang tunai hingga ratusan juta rupiah, 10 unit motor Honda Beat Deluxe Smart Key, 2 unit Toyota Avanza 1.5G CVT, serta grand prize istimewa berupa 1 unit Toyota Zenix Q Hybrid Modellista. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menambah saldo tabungan sekaligus meraih hadiah impian!

“Kami berkomitmen memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah. Program Tabungan Dahsyat Berhadiah adalah wujud apresiasi kami kepada nasabah yang loyal menggunakan produk tabungan kami,” ujar Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna