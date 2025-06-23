Data BSU Rp600 Ribu Selesai, Buruan Cek Nama Penerima di Sini!

JAKARTA - Pekerja yang sudah menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 dapat segera mengecek nama calon penerima bantuan di website BPJS Ketenagakerjaan https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah merampungkan data calon penerima BSU dan saat ini sedang diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pekerja yang dinyatakan lolos sebagai penerima BSU Rp600.000 akan dapat pemberitahuan sebagai berikut:

"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan"

Setelah tahap ini, BPJS Ketenagakerjaan menyarankan para pekerja untuk melakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 masuk tahap finalisasi. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

"Saat ini tahap finalisasi masih berlangsung supaya penyalurannya benar-benar tepat sasaran," tulis akun Instagram Kemnaker,

Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga meminta pekerja bersabar mengenai pencairan BSU 2025. Dalam waktu dekat ini (BSU) akan diberikan. Mohon teman-teman pekerja supaya bersabar karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah kepada teman-teman pekerja,” katanya.