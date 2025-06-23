Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Data BSU Rp600 Ribu Selesai, Buruan Cek Nama Penerima di Sini!

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |14:20 WIB
Data BSU Rp600 Ribu Selesai, Buruan Cek Nama Penerima di Sini!
Nama Penerima BSU Ro600.000 Dirampungkan BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pekerja yang sudah menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 dapat segera mengecek nama calon penerima bantuan di website BPJS Ketenagakerjaan https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah merampungkan data calon penerima BSU dan saat ini sedang diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Pekerja yang dinyatakan lolos sebagai penerima BSU Rp600.000 akan dapat pemberitahuan sebagai berikut: 

"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan"

Setelah tahap ini, BPJS Ketenagakerjaan menyarankan para pekerja untuk melakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 masuk tahap finalisasi. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. 

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

"Saat ini tahap finalisasi masih berlangsung supaya penyalurannya benar-benar tepat sasaran," tulis akun Instagram Kemnaker,

Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga meminta pekerja bersabar mengenai pencairan BSU 2025. Dalam waktu dekat ini (BSU) akan diberikan. Mohon teman-teman pekerja supaya bersabar karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah kepada teman-teman pekerja,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190165//bpjs_ketenagakerjaan-b3PR_large.jpg
Ini Cara Membatalkan Klaim JHT di Lapak Asik BPJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190329//bsu_cair-BSN8_large.jpeg
Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190327//bsu_cair-KJx1_large.jpg
Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189996//rupiah-lr3a_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548//bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189094//goto-ONeC_large.jpg
GoTo Tanggung Iuran BPJS TK-Kesehatan Driver Gojek Terbaik Mulai 1 Januari 2026, Ini Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement