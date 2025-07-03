Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Rp400 Ribu dan 20 Kg Beras Cair, Cek Jadwal dan Syaratnya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |08:10 WIB
Bansos Rp400 Ribu dan 20 Kg Beras Cair, Cek Jadwal dan Syaratnya
Bantuan Sosial (Bansos) sembako dicairkan. (Foto; okezone.com/Kemensos)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan Sosial (Bansos) sembako terus disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hingga 1 Juli 2025, bantuan ini telah diterima oleh lebih dari 15 juta KPM.

“Penyaluran telah mencapai sekitar 84,71% dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kamis (3/7/2025).

Adapun untuk penebalan bansos, yaitu tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, juga telah tersalurkan kepada 15 juta KPM dengan nilai Rp6,19 triliun.

Meski angka penyaluran cukup tinggi, Gus Ipul mengungkapkan bahwa masih ada lebih dari 3 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang sebelumnya dilakukan melalui PT Pos harus dialihkan.

Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk tetap menerima bansos melalui PT Pos.

“KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara, mungkin karena lanjut usia, penyandang disabilitas, atau kondisi lain yang tadi kami sampaikan. Maka kemudian Kemensos menyalurkan bansos melalui PT Pos Indonesia,” jelas Gus Ipul.

Berikut Cara Cek Penerima Bansos Sembako:

- Lewat Situs Resmi:

Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan platform resmi untuk memverifikasi status penerima bansos melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

Buka situs cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di perangkat Anda.

Pilih wilayah sesuai KTP: mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada kolom yang tersedia.

Isi kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi.

Klik tombol "Cari Data", dan sistem akan menampilkan status penerimaan bansos Anda.

- Lewat Aplikasi "Cek Bansos":

Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store.

Buat akun dengan mengisi data pribadi seperti NIK, nama lengkap, alamat, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor ponsel, dan email.

Unggah foto KTP dan swafoto (selfie) untuk verifikasi identitas.

Masuk ke menu "Cek Bansos" untuk melihat daftar penerima PKH 2025.
Aplikasi ini memudahkan Anda memantau status penerimaan bansos secara praktis melalui perangkat mobile.

Penting untuk Diperhatikan:

Data yang Akurat: Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan yang tertera di KTP dan KK untuk menghindari kesalahan dalam pengecekan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192051/bansos_di_desember_2025-od8R_large.png
Ini Penerima Bansos Rp300.000 untuk Warga Jakarta Cair di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191774/bansos-IWFr_large.jpg
Bansos Rp300.000 untuk Warga Jakarta Cair di Desember 2025, Ini Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191645/pekerja-ndE6_large.jpg
Pekerja di Jakarta Dapat Bonus Akhir Tahun, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191578/gus_ipul-vR2E_large.jpg
Bukan Rp10.000, Gus Ipul Minta Purbaya Naikkan Dana Jaminan Hidup Korban Bencana Jadi Rp15.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188244/bsu_di_desember-7avA_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Lanjut di 2026? Ini Respons Menko Airlangga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186801/bansos-9gw8_large.png
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement