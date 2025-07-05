10 Saham Top Losers Sepekan di Tengah Pelemahan IHSG

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham paling tertekan atau top losers selama perdagangan sepekan. Di mana IHSG pekan ini juga koreksi tipis sebesar 0,47%.

Menurut statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (5/7/2025), saham PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) tercatat menghuni puncak top losers setelah terkoreksi 25 persen ke Rp600 dari sebelumnya Rp800.

Saham PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) juga melemah cukup dalam, dengan penurunan sebesar 24,93% ke Rp1.295 dari Rp1.725.

Ini disusul PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) yang turun 17,47% menjadi Rp1.110 dari posisi pekan lalu di Rp1.345. Selanjutnya, saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) juga berada dalam daftar koreksi pekan ini. Harga saham BNLI melemah 16,87% ke Rp2.710, dari sebelumnya Rp3.260.

Sementara itu, saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) terkoreksi 16,82% ke Rp89 dari Rp107.

Adapun saham PT Perdana Gapura Prima Tbk (GPRA) turun 16,13% ke Rp130 dari Rp155. Koreksi juga terjadi pada saham PT Charnic Capital Tbk (NICK), yang merosot 14,48 persen menjadi Rp1.240 dari sebelumnya Rp1.450.

Berikut adalah daftar 10 saham top losers pekan ini:

1. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) melemah 25,00% ke Rp600, dari Rp800

2. PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) turun 24,93% ke Rp1.295, dari Rp1.725

3. PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) terkoreksi 17,47% ke Rp1.110, dari Rp1.345

4. PT Bank Permata Tbk (BNLI) melemah 16,87% ke Rp2.710, dari Rp3.260