Ajang 500 Most Outstanding Women 2025, MNC Life Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Industri Asuransi 

Adi Haryanto , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |00:35 WIB
MNC Life Raih Penghargaan (Foto: Okezone) 
MNC Life Raih Penghargaan (Foto: Okezone)
BANDUNG BARAT - MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali mencatatkan prestasi membanggakan.

Yakni dengan terpilihnya Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life, sebagai salah satu tokoh perempuan dalam daftar bergengsi 500 Most Outstanding Women 2025 versi Infobank.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan atas kontribusi pribadi, tetapi juga wujud apresiasi terhadap semangat inovasi, kolaborasi, dan transformasi yang terus kami bangun di MNC Life," tuturnya saat ditemui usai menerima penghargaan di di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (4/7/2025). 

Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi. Oleh karena itu dirinya merasa terhormat dapat berkontribusi dalam upaya tersebut.

Pencapaian ini tentunya menjadi tonggak penting bagi MNC Life dalam memperkuat posisi kepemimpinan perempuan di industri jasa keuangan.

 

