Apakah Masih Bisa Daftar BSU Juli 2025 untuk Dapat Bantuan Rp600.000?

JAKARTA – Apakah masih bisa daftar BSU Juli 2025 untuk dapat bantuan Rp600.000? Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 tahap 2 cair pada Juli 2025.

Namun, masih banyak pekerja bertanya-tanya apakah masih bisa mendaftar agar bisa mendapatkan bantuan BSU sebesar Rp600.000?

Jawabannya, tidak bisa daftar secara mandiri.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan penyaluran BSU 2025 dilakukan tanpa proses pendaftaran oleh pekerja.

Data penerima BSU diambil langsung dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025.

1. Syarat Menerima BSU Juli 2025

Agar bisa masuk daftar penerima BSU tahap 2, pekerja harus memenuhi syarat sebagai berikut: