Sempat Ditunda, BPS Rilis Data Pengangguran pada Jumat 25 Juli

Data Kemiskinan dan Pengangguran Akan Dirilis (Foto: Okezone)

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran nasional pada Jumat 25 Juli 2025.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.

“Kami akan rilis Jumat setelah kami pastikan data yang kami hitung akurat,” ujar Amalia di Istana Merdeka, Selasa (22/7/2025).

Saat ditanya apakah tren penurunan seperti yang disebut Presiden benar adanya, Amalia tidak memberikan konfirmasi langsung. Ia menegaskan bahwa pihaknya masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data yang dikumpulkan.

“Kita lihat hari Jumat, kami akan rilis (data) kemiskinan,” ucapnya singkat.

Adapun data kemiskinan dan tingkat ketimpangan dijadwalkan dirilis pada Selasa (15/7/2025) lalu. Namun, BPS menundanya dengan alasan peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.