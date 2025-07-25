Profil dan Kekayaan Cucu Pendiri Sinarmas yang Beli Rumah Paling Mahal Seharga Rp407 Miliar di Singapura

Profil dan Kekayaan Cucu Pendiri Sinarmas yang Beli Rumah Paling Mahal Seharga Rp407 Miliar di Singapura (Foto: Freepik)

JAKARTA - Profil dan kekayaan cucu pendiri Sinarmas yang beli rumah paling mahal seharga Rp407 miliar di Singapura. Dia adalah Mimi Yuliana Maeloa yang merupakan cucu dari mendiang konglomerat Indonesia Eka Tjipta Widjaja.

Cucu pendiri Sinarmas tersebut mencuri perhatian publik setelah membeli salah satu rumah termahal di Singapura. Wanita yang menjadi warga negara Singapura telah resmi membeli sebuah bungalo mewah di kawasan elite Chatsworth Avenue seharga USD25 juta atau setara Rp407,5 miliar.

Hunian bergengsi tersebut memiliki luas hampir 767 meter persegi dan letaknya tidak jauh dari pusat perbelanjaan terkenal Orchard Road. Rumah tersebut dibeli dari Raymond Phee, CEO sebuah perusahaan distributor alat listrik dan alat tulis di Singapura.

Mimi Yuliana merupakan putri dari Sukmawati Widjaja atau juga dikenal sebagai Oei Siu Hoa, salah satu anak pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja. Keluarga ini dikenal luas sebagai salah satu dinasti bisnis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bisnisnya mencakup sektor agribisnis, pulp dan kertas, properti, keuangan, dan telekomunikasi.

Bisnis dan Sumber Kekayaan

Lulusan University of Southern California (USC) ini sudah lama terjun di dunia finansial dan properti. Mimi sempat bekerja di bank investasi ternama dunia, Goldman Sachs Group Inc., sebelum dia bergabung dengan perusahaan keluarga.

Sejak tahun 2010, dia menjabat sebagai Direktur Top Global Ltd. Perusahaan itu dikenal sebagai perusahaan properti yang merupakan salah satu anak usaha dari Sinar Mas. Selain itu, dia juga memegang posisi penting sebagai direktur di SW Global Management, sebuah family office yang didirikan keluarganya pada 2022.

Kombinasi pengalaman di sektor finansial global dan posisi strategis dalam jaringan perusahaan keluarga menjadikan Mimi Yuliana sebagai generasi ketiga pewaris bisnis Eka Tjipta yang berhasil membangun kekayaannya sendiri.