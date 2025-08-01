Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

SimVersary Investors League 2025 Resmi Diluncurkan, Upaya Dorong Investasi di Pasar Modal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |19:38 WIB
SimVersary Investors League 2025 Resmi Diluncurkan, Upaya Dorong Investasi di Pasar Modal
SimVersary Investors League 2025 Resmi Diluncurkan. (Foto: okezone.com)
JAKARTA – PT Sinarmas Sekuritas meluncurkan SimVersary Investors League 2025 dalam rangka memperingati ulang tahun keempat aplikasi SimInvest. Acara peluncuran dihadiri jajaran pejabat industri pasar modal serta manajemen grup Sinarmas.

Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas, Rudy Utomo, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi terhadap nasabah setia dan sekaligus upaya mendorong minat masyarakat untuk mulai berinvestasi di pasar modal.

“Program ini adalah komitmen kami untuk memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi saham dan reksa dana,” ujar Rudy di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (1/8).

SimVersary Investors League 2025 dirancang sebagai liga investasi dengan total hadiah sebesar Rp1,8 miliar. Program berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2025. Peserta dapat memilih kategori liga sesuai aset awal, yaitu:

- Explorer (Rp1–100 juta)

- Warrior (>Rp100 juta–Rp1 miliar)

- Master (>Rp1 miliar)

Selain klasifikasi liga, peserta juga bisa memilih tipe arena kompetisi, yaitu XP Arena untuk aktivitas investasi paling aktif dan Gainer Arena untuk pertumbuhan portofolio tertinggi. Peserta dari berbagai kategori dan arena memiliki peluang meraih hadiah bulanan maupun hadiah utama.

Direktur PT Sinarmas Sekuritas, Kie Kie, menyampaikan bahwa skema pemenang tahun ini dirancang agar lebih variatif dibanding tahun sebelumnya.

“Kami menargetkan peningkatan aktivitas transaksi harian nasabah sebesar 40–50%, serta pertumbuhan transaksi bulanan hingga 30%,” ujarnya.

Nasabah berkesempatan meraih hadiah utama berupa satu unit apartemen Casa de Parco di BSD, serta hadiah lain seperti mobil listrik Hyundai Kona EV, motor sport, laptop, dan gadget terbaru. Hadiah bulanan berupa unit penyertaan reksa dana Danamas Pasti juga disediakan selama periode program.

 

