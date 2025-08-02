Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Anjlok 64 Persen, Bundamedik (BMHS) Hanya Kantongi Rp3,90 Miliar di Semester I-2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |21:49 WIB
Laba Anjlok 64 Persen, Bundamedik (BMHS) Hanya Kantongi Rp3,90 Miliar di Semester I-2025
Laba Anjlok BMHS (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bundamedik Tbk (BMHS) mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 64,4 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp3,90 miliar pada semester I-2025. Pada periode yang sama tahun lalu, laba emiten rumah sakit ini tercatat sebesar Rp10,96 miliar.

Hal ini berdampak pada laba per saham dasar yang turun dari Rp1,3 menjadi Rp0,5 per lembar saham, menurut keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (2/8/2025)

Di sisi pendapatan, BMHS membukukan pendapatan neto sebesar Rp757,80 miliar, menurun tipis sebesar 3,4 persen yoy dibandingkan semester I/2024 yang tercatat Rp784,48 miliar.

Sejumlah segmen pendapatan BMHS tumbuh seperti rawat inap, dan juga rawat jalan. Penurunan terjadi di fertilisasi in vitro.

Beban pokok pendapatan turun tipis menjadi Rp413,43 miliar, menyisakan laba bruto mencapai Rp344,36 miliar.

 

Halaman:
1 2
