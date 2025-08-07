Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat di Rentang 7.500–7.670, Ini Rekomendasi Sahamnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:00 WIB
IHSG Berpotensi Menguat di Rentang 7.500–7.670, Ini Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berpotensi menguat, bergerak dalam rentang 7.500–7.670 pada hari ini, Kamis (7/8/2025).

Pengamat pasar modal dan founder WH Project William Hartanto mengatakan, pergerakan IHSG saat ini mulai membentuk higher low, menunjukkan kondisi jenuh jual setelah berhasil menutup gap di level 7.469. 

Pasar terlihat masih penuh kehati-hatian, kemungkinan besar karena menantikan rilis rebalancing Indeks MSCI untuk mengetahui saham-saham yang berpotensi menjadi anggotanya.

"Kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi bergerak menguat dalam range 7.500 – 7.670," kata William dalam risetnya.

Secara teknikal, pergerakan mixed IHSG dalam beberapa hari terakhir ini juga menjadi kesempatan untuk membentuk level 7.500 sebagai support baru. 

Proses bottoming atau pembentukan dasar harga menuju berakhir, terlihat dari pola higher low pattern yang terbentuk saat pelemahan kemarin.

 

