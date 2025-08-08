Jumlah Investor di Pasar Modal 17 Juta, KISI Raih MKBD Rp1 Triliun

JAKARTA - Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Hingga 3 Juli 2025, total Single Investor Identification (SID) tercatat mencapai 17.016.329, naik signifikan dari 14.871.639 SID pada akhir 2024, berdasarkan data terbaru PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peningkatan ini sejalan dengan upaya berkelanjutan BEI dalam memperluas literasi dan inklusi pasar modal melalui edukasi yang kolaboratif, adaptif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Momentum positif ini turut dimanfaatkan oleh pelaku industri sekuritas. PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) mencatat Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) menembus Rp1 triliun.

Menurut Chief Financial Officer KISI Zayyidah Ahsanti capaian tersebut menegaskan kekuatan fundamental perusahaan.

"KISI memiliki fondasi keuangan yang solid dan mampu menjadi mitra terpercaya dalam layanan investasi di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (8/8/2025).