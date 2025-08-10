Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Resistance ke 7.680 Pekan Depan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |17:07 WIB
IHSG Berpotensi Resistance ke 7.680 Pekan Depan
IHSG Pekan Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak di kisaran 7.480–7.680 pada pekan depan. Analis menilai kenaikan lebih lanjut membutuhkan konfirmasi breakout di atas level resistance 7.680 disertai peningkatan volume transaksi.

Secara teknikal, Phintraco Sekuritas mencatat indikator Stochastic Relative Strength Index (RSI) membentuk golden cross di area oversold, sedangkan Moving Average Convergence Divergence (MACD) masih menunjukkan penurunan dengan histogram negatif.

Kondisi ini mengindikasikan IHSG masih berada dalam fase konsolidasi. Adapun level resistance IHSG berada di 7.680, pivot di 7.550, dan support di 7.480.

"Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran 7.480 – 7.680, selama belum mampu keluar dari area konsolidasi," tulis analis dalam risetnya, Minggu (10/8/2025).

Pada perdagangan Jumat (8/8/2025) IHSG ditutup menguat 0,58 persen ke level 7.533,39 setelah sempat menyentuh 7.648.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182850/ihsg_sesi_i-YIBu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182795/ihsg_menguat-moL7_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182655/ihsg_ditutup_melemah-tlwp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.391
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182589/ihsg_sesi_i-eIzl_large.jpeg
IHSG Sesi I Menguat 0,25 Persen ke Level 8.415
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182549/ihsg_menguat-SFP5_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.443, Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement