IHSG Berpotensi Resistance ke 7.680 Pekan Depan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak di kisaran 7.480–7.680 pada pekan depan. Analis menilai kenaikan lebih lanjut membutuhkan konfirmasi breakout di atas level resistance 7.680 disertai peningkatan volume transaksi.

Secara teknikal, Phintraco Sekuritas mencatat indikator Stochastic Relative Strength Index (RSI) membentuk golden cross di area oversold, sedangkan Moving Average Convergence Divergence (MACD) masih menunjukkan penurunan dengan histogram negatif.

Kondisi ini mengindikasikan IHSG masih berada dalam fase konsolidasi. Adapun level resistance IHSG berada di 7.680, pivot di 7.550, dan support di 7.480.

"Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran 7.480 – 7.680, selama belum mampu keluar dari area konsolidasi," tulis analis dalam risetnya, Minggu (10/8/2025).

Pada perdagangan Jumat (8/8/2025) IHSG ditutup menguat 0,58 persen ke level 7.533,39 setelah sempat menyentuh 7.648.