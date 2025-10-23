Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |17:15 WIB
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
MNC Bank Tabungan Dahsyat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) kembali menyerahkan hadiah utama kepada nasabah pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank, Kamis (23/10/2025). Kali ini satu unit Cherry Tiggo Cross Premium diberikan kepada Sri Agustina, nasabah beruntung dari Kantor Cabang MNC Bank Kebon Jeruk, Jakarta.

Tekun Halim, Sales & Distribution Group Head yang mewakili manajemen MNC Bank mengungkapkan bahwa penyerahan hadiah utama ini menjadi bukti komitmen MNC Bank untuk terus melayani nasabah dengan kualitas layanan terbaik demi loyalitas nasabah. 

Dia juga menegaskan bahwa MNC Bank akan terus mengedepankan kualitas layanan bagi nasabahnya.

“Kami selalu berusaha untuk menyediakan solusi dan layanan keuangan terbaik bagi nasabah, dan hadiah yang telah kami serahkan adalah bukti komitmen MNC Bank untuk terus melayani nasabah dengan kualitas layanan terbaik demi loyalitas nasabah kami. MNC Bank akan terus berinovasi, memberikan layanan yang berkualitas, dan memahami kebutuhan setiap nasabah untuk memastikan bahwa setiap pengalaman dengan MNC Bank adalah pengalaman yang luar biasa dan memuaskan” papar Tekun.

Sementara Sri Agustina, nasabah beruntung dari Kantor Cabang MNC Bank Kebon Jeruk yang berhasil mendapatkan Cherry Tiggo Cross Premium, juga turut berbagi pengalaman terbaiknya menjadi nasabah MNC Bank.

“Saya sangat bersyukur telah menjadi nasabah MNC Bank. Selain karena grand prize yang saya terima hari ini, MNC Bank telah memberikan yang terbaik dalam hal layanan dan kepuasan saya sebagai nasabah. Terima kasih kepada seluruh tim MNC Bank atas dukungan dan pelayanan yang luar biasa selama ini. Hadiah ini adalah bukti nyata dari komitmen MNC Bank terhadap loyalitas nasabahnya,” ungkap Sri Agustina.

 

