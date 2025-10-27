IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,03% ke level 8.271 dengan net foreign buy Rp1,16 triliun.

Pola candle inverted hammer di area resistance menandakan tekanan jual mulai meningkat.

"IHSG diperkirakan bergerak terbatas dalam range support 8.238–8.292,” tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya, Senin (27/10/2025).

Fokus pasar pekan ini tertuju pada rilis kinerja emiten kuartal III 2025 dan keputusan suku bunga The Fed, yang akan menjadi katalis utama arah pergerakan indeks.

Rekomendasi saham hari ini seperti, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) , PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) dan Sumber Global Energy Tbk (SGER).