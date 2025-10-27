Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |09:33 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,61 persen ke level 8.322 pada hari ini, Senin (27/10/2025).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,82 persen ke 8.339, dengan 342 saham di zona hijau, 153 melemah, dan 461 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,23 persen ke 838,32, indeks JII naik 1,04 persen ke 579,74, indeks MNC36 naik 1,23 persen ke 342,49, dan IDX30 naik 1,27 persen ke 439,81.

Untuk indeks sektora seperti energi menguat 0,32 persen, konsumer non siklikal naik 1,28 persen, konsumer siklikal menguat 0,26 persen, keuangan menguat 0,65 persen, infrastruktur menguat 0,61 persen, properti naik 5,16 persen, bahan baku menguat 0,89 persen, transportasi menguat 0,02 persen, industri menguat 0,80 persen, teknologi menguat 0,49 persen, kesehatan menguat 0,74 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) naik 34,82 persen di Rp151, PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) menguat 24,69 persen di Rp1.010, dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) menguat 23,19 persen di Rp85.

 

