MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas bersama Prospera Asset Management menggelar edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas Nasional pada Kamis (30/10/2025). Materi edukasi disampaikan oleh Assistant Marketing Manager Prospera Asset Management Nando Chrisdianto dan APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa secara online.

Assistant Marketing Manager Prospera Asset Management Nando Chrisdianto mengatakan bahwa melalui kolaborasi ini, MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management memastikan bahwa edukasi keuangan tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong peserta untuk segera mengambil langkah nyata menuju stabilitas dan kemandirian finansial.

“Program ini menegaskan bahwa satu tindakan positif seperti mulai berinvestasi sejak dini dapat menciptakan dampak besar bagi perkembangan pribadi dan perekonomian keluarga di masa depan. Semangat ini sejalan dengan komitmen Prospera Asset Management yiatu One Act, Infinite Impact," ujarnya.