HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI dan S&P Dow Jones Resmikan 3 Indeks Baru

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |12:55 WIB
BEI dan S&P Dow Jones Resmikan 3 Indeks Baru
BEI dan S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) menjalin kerja sama. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) dan S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) menjalin kerja sama perdana dalam pembentukan indeks saham gabungan yang mencakup berbagai kriteria. Adapun tiga indeks yang diluncurkan dalam kerja sama perdana ini meliputi S&P/IDX Indonesia ESG Tilted Index, S&P/IDX Indonesia Shariah High Dividend Index, dan S&P/IDX Indonesia Dividend Opportunities Index.

Masing-masing dirancang untuk mencerminkan performa saham-saham di BEI berdasarkan tema keberlanjutan, prinsip syariah, dan potensi dividen tinggi.

Kolaborasi ini menandai langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia di tingkat global.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan kerja sama dengan S&P Dow Jones Indices merupakan wujud komitmen bursa dalam mendorong inovasi dan memperkuat daya saing global pasar modal Indonesia.

“Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia melalui inovasi, keberlanjutan, dan konektivitas global,” ujar Iman Rachman di Jakarta, Senin (3/11).

Iman menambahkan kolaborasi tersebut juga diharapkan membuka peluang komersial baru dan memperluas jangkauan indeks BEI di tingkat internasional.

Melalui kerja sama ini, kata Iman, BEI dapat memanfaatkan keahlian S&P DJI dalam pengembangan indeks global serta memperkenalkan produk-produk indeks Indonesia ke pasar dunia.

Chief Commercial Officer S&P Dow Jones Indices, Robert Ross, menyampaikan kemitraan dengan BEI menjadi langkah penting dalam menghadirkan indeks yang kredibel dan berstandar internasional.

 

