Prabowo Minta Kopdes Merah Putih Beroperasi Maret 2026

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan mulai beroperasi pada Maret 2026 mendatang.

Dia menyebut pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan ini sambil menunggu rampungnya pembangunan beberapa fasilitas milik koperasi seperti gudang, gerai, dan fasilitas operasional seperti kendaraan logistik. Hingga saat ini, tercatat 9.700 bidang tanah siap dibangun, sementara sekitar 5.000 titik sudah dalam tahap pembangunan fisik.

"Presiden mengharapkan Maret 2026 seluruh koperasi desa merah putih sudah terbangun fisiknya, gudang dan gerai serta sudah mulai siap beroperasi," ujarnya dalam acara Bimtek Partai Perindo 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Ferry menjelaskan, saat ini pemerintah juga telah membangun Sistem Informasi Kopdes Merah Putih sebagai wadah digitalisasi koperasi desa, serta merekrut 8.000 business assistant yang akan mendampingi pembentukan dan pengelolaan Kopdes di lapangan.

Saat ini, sudah terdapat 82 ribu koperasi berbadan hukum yang telah berkonsolidasi dalam program Kopdes Merah Putih. Menurut pemerintah, proses pembentukan badan hukum dalam jumlah besar ini tidak mudah.

"Kita sudah merekrut 8.000 business assistant, nanti business assistant itu akan melakukan monitor, mengajari pengawas, pengurus koperasi untuk ngerti bisnisnya," lanjutnya.