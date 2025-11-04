Prabowo Beri Waktu 1 Tahun ke ke Dirut KAI Tambah 30 Rangkaian KRL

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui ada tambahan 30 rangkaian baru KRL. Prabowo memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin untuk menyelesaikan puluhan rangkaian baru itu dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Senin (4/11/2025). Prabowo menyatakan akan memberi dana Rp5 triliun untuk penambahan rangkaian KRL.

“Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, yang saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian bertanya berapa lama penyelesaian tambahan 30 rangkaian KRL baru ke Bobby. Dia kemudian memberi tenggat waktu satu tahun untuk menyelesaikannya.

“Bisa berapa bulan, Dirut KAI? Berapa?,” tanya Prabowo.