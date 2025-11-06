IHSG Sesi I Meroket ke Level 8.329

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini di zona hijau. Indeks saham menguat tipis 0,13% ke level 8.329,40.

IHSG sempat bergerak fluktuatif di rentang 8.289,89 hingga 8.362,92 sepanjang sesi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi tercatat sebesar Rp11,26 triliun dengan volume perdagangan mencapai 14,97 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1,39 juta kali.

Sebanyak 379 saham menguat, 279 saham melemah, dan 298 saham stagnan.

Kinerja positif IHSG turut didukung oleh pergerakan beberapa indeks sektoral.

Sektor energi memimpin penguatan dengan lonjakan 1,39 persen, diikuti sektor transportasi yang naik 1,36 persen, serta sektor industri yang menguat 0,74 persen.

Di sisi lain, pelemahan terjadi pada sektor barang konsumsi non-siklikal yang turun 0,40 persen, sektor teknologi melemah 0,30 persen, serta sektor bahan baku yang turun 0,33 persen.

Dari jajaran indeks utama, LQ45 naik 0,19 persen ke level 848,50, ISSI menguat 0,46 persen ke 288,28. Sementara itu, IDX30 turun 0,34 persen ke 443,58.