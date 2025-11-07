Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Transaksi Harian BEI Cetak Rekor, Tembus Rp25,06 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |16:20 WIB
Transaksi Harian BEI Cetak Rekor, Tembus Rp25,06 Triliun
Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham menembus rekor tertinggi sepanjang masa. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Kinerja pasar modal Indonesia mencatat rekor baru pada Oktober 2025. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham menembus rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) dengan nilai Rp25,06 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan capaian tersebut berlangsung seiring membaiknya sentimen global dan kuatnya perekonomian nasional.

“Kinerja pasar modal domestik pada Oktober 2025 melanjutkan tren positif, didukung oleh membaiknya sentimen global dan terjaganya kinerja perekonomian domestik,” ujar Inarno dalam konferensi pers RDK Bulanan, Jumat (7/11).

Inarno menjelaskan, rekor ini tercipta sejalan dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Indeks juga sempat mencatatkan posisi tertinggi sepanjang masa.

Data OJK mencatat, IHSG pada akhir Oktober ditutup di level 8.163, naik 1,28 persen month to month atau 15,31 persen year to date.

“IHSG maupun nilai kapitalisasi pasar saham pada periode tersebut sempat mencatat posisi all time high,” katanya.

 

