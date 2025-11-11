Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |09:27 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 46,72 poin atau 0,56 persen ke posisi 8.437,96 pada perdagangan hari ini (11/11/2025). Semenit berjalan indeks naik 33,03 poin atau 0,39 persen ke level 8.424,27, ini merupakan level opening tertinggi bagi indeks.

Penguatan indeks terjadi seiring saham-saham berkapitalisasi besar di sektor infrastruktur dan teknologi.

Pada pembukaan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 8.443,69 dan terendah di 8.417,27. Volume transaksi tercatat sebanyak 2,05 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,15 triliun dan frekuensi 137.400 kali.

Sebanyak 269 saham menguat, 178 saham melemah, dan 509 saham stagnan.

Dari kelompok indeks sektoral, penguatan terbesar tercatat pada sektor infrastruktur yang naik 1,72 persen ke level 2.095,08, diikuti sektor teknologi yang naik 0,64 persen ke level 10.611,20.

Sektor transportasi juga ikut menguat 0,76 persen ke level 1.868,37. Sementara itu, sektor properti menjadi satu-satunya yang masih tertekan pada awal sesi dengan penurunan 0,80 persen ke posisi 1.071,58, disusul sektor barang siklikal yang turun tipis 0,04 persen ke 975,01.

 

