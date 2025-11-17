Diskon Listrik 50% Masih Berlaku sampai 23 November, Cek Cara dan Syarat Dapatnya

Diskon listrik hingga 50% masih berlaku sampai 23 November 2025. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Diskon listrik hingga 50% masih berlaku sampai 23 November 2025. Program tambah daya ini berlaku bagi pelanggan rumah tangga satu fasa dengan daya awal 450 VA sampai 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA.

Syarat Diskon Listrik 50 Persen

Masyarakat yang dapat diskon ini merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Selain itu, pelanggan yang ingin mengikuti program ini wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya terlebih dahulu.

Proses pengajuan tambah daya dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi PLN Mobile tanpa harus datang ke kantor PLN.

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750.

Sementara pelanggan 2.200 VA yang ingin naik ke 5.500 VA hanya dikenai biaya Rp1.598.500, jauh lebih murah dari tarif biasanya Rp3.197.700.

Syarat dan Ketentuan Program Power Hero

1. Periode program berlangsung pada 10-23 November 2025

2. Program berlaku untuk pelanggan tegangan rendah 1 fasa dengan daya awal 450 VA sampai 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA, dengan diskon 50% dari biaya penyambungan dari tarif normal.

3. Peserta merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

4. Sebelum mengikuti program, pelanggan wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

5. Untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya, pelanggan harus melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

6. Setiap akun PLN Mobile bisa mendapatkan maksimal 4 e-voucher tambah daya, yang dapat digunakan untuk 4 IDPEL berbeda dalam satu akun.