HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta RI Swasembada Solar, Avtur hingga Beras di 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:00 WIB
5 Fakta RI Swasembada Solar, Avtur hingga Beras di 2026 
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta. 

Pemanggilan ini terkait proyek kilang, realisasi lifting, serta capaian penerimaan negara.

Berikut fakta-fakta Indonesia swasembada solar, avtur hingga beras yang dirangkum Okezone, Minggu (23/11/2025). 

1. PNBP ESDM

Usai bertemu Presiden, Bahlil mengungkapkan pembahasan dengan Kepala Negara terkait capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM, realisasi lifting, serta rencana peresmian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur.

“Saya harus melaporkan terhadap target di dalam APBN. Sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita? PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting, juga alhamdulillah mencapai target,” ujar Bahlil.

 

