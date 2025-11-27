Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |11:05 WIB
Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI
Proyek penerapan teknologi pengolahan sampah jadi bahan baku energi atau waste to energy. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Proyek penerapan teknologi pengolahan sampah jadi bahan baku energi atau waste to energy oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki prospek positif untuk kepentingan masa depan Indonesia.

Hal ini disampaikan pengamat kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Hafiz Elfiansya Parawu. 

Menurutnya, sinergi yang tercipta dalam proyek waste to energy antara pemerintah pusat, daerah, serta investor menjadi fondasi keberlanjutan program sekaligus solusi strategis dalam tata kelola sampah maupun ketahanan energi nasional.

Hafiz mengatakan, proyek waste to energy oleh BPI Danantara secara transfer teknologi akan makin luas, lalu ketersediaan pendanaan yang cepat, dan minimnya risiko pembiayaan. Pasalnya kebijakan menggandeng investor dalam dan luar negeri.

“Keterlibatan berbagai sumber investasi juga akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kelayakan waste to energy di Indonesia dan juga mendorong skala proyek yang lebih besar dan berkelanjutan nantinya,” ujarnya dikutip, Kamis (27/11/2025).

Dia mengungkapkan, penerapan teknologi waste to energy memang lebih baik untuk mengurangi volume sampah nasional secara signifikan, menekan kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus juga menghasilkan sumber energi alternatif yang stabil dan mendukung pengurangan emisi.

Kendati begitu, Hafiz juga menyebut bahwa proyek waste to energy memerlukan investasi amat besar, biaya operasional tinggi, ketergantungan pada kualitas dan konsistensi pasokan sampah, potensi emisi jika pengawasan teknis lemah, serta tantangan regulasi dan perizinan.

“Maka jika tidak diikuti dengan tata kelola yang baik dan dukungan kebijakan yang kuat, manfaat waste to energy bisa saja menjadi tidak optimal bagi pengurangan masalah sampah nasional,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
