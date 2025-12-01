Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:56 WIB
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bersama MNC Bank menghadirkan program promo pembukaan akun RDN MNC Bank “Bonus Sultan 50 Ribu”. Melalui program ini, investor berkesempatan mendapatkan bonus saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp50.000 dengan membuka RDN MNC Bank melalui aplikasi MotionTrade.

Nasabah wajib melakukan setoran awal atau mencapai saldo akumulasi minimum sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak RDN dinyatakan aktif.

Tidak hanya bonus saldo, nasabah juga bisa menikmati gratis biaya transfer SKN sebanyak 10 kali per bulan tanpa ketentuan minimum saldo dan gratis transfer BI-Fast sebanyak 10 kali per bulan dengan ketentuan saldo rata-rata bulan sebelumnya minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Periode promo berlangsung dari 1 Desember 2025 hingga 28 Februari 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
