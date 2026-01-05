Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat ke Level 8.776–8.905

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |08:32 WIB
IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat ke Level 8.776–8.905
IHSG menguat dengan beberapa skenario yang berpotensi terjadi dalam jangka pendek. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada awal perdagangan pekan ini. Pada akhir pekan lalu, IHSG melesat 1,17% dan berakhir di level 8.748.

Tim Riset MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG menguat dengan beberapa skenario yang berpotensi terjadi dalam jangka pendek.

"Kami memperkirakan adanya beberapa skenario yang memungkinkan terjadi untuk IHSG, di mana pada best case (biru), IHSG sudah menyelesaikan wave [iv] dari wave 5 sehingga IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang 8.776–8.905," sebagaimana dikutip MNCS Daily Scope Wave, Senin (5/1/2025).

Namun demikian, MNC Sekuritas mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan tren penguatan.

"Namun, pada dua skenario lain (hitam dan merah), IHSG masih rawan terkoreksi dahulu," kata MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG berada di level support 8,584, 8,525 dan level resistance 8,776, 8,822 pada perdagangan esok hari.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

ARCI - Buy on Weakness
ARCI menguat 1,54% ke 1,645 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi ARCI masih berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C).
Buy on Weakness: 1,490–1,575
Target Price: 1,775, 1,950
Stoploss: below 1,380.

EMAS - Buy on Weakness
EMAS menguat 1,35% ke 5,625 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama masih mampu berada di atas 5,275 sebagai stoploss-nya, maka posisi EMAS diperkirakan sedang berada di awal wave [5] dari {C}.
Buy on Weakness: 5,475–5,600
Target Price: 6,100, 6,400
Stoploss: below 5,275.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474//ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193198//ihsg-g3L6_large.jpg
5 Fakta IHSG Diproyeksikan Tembus 10.000, BEI Bidik Top 10 Bursa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/278/3193298//chief_economist_iqi_global_shan_saeed-rPSn_large.jpg
IHSG Kinclong di Awal 2026, Pasar Saham Diprediksi Naik hingga 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193222//ihsg-VH5z_large.jpg
IHSG Awal 2026 Ditutup Menguat Tipis pada Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193146//ketua_ojk_mahendra-d2RW_large.jpeg
OJK Sebut Pergeseran Struktur Investor Bursa Domestik, Lebih Besar dari Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154//ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement