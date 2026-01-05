IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat ke Level 8.776–8.905

IHSG menguat dengan beberapa skenario yang berpotensi terjadi dalam jangka pendek. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada awal perdagangan pekan ini. Pada akhir pekan lalu, IHSG melesat 1,17% dan berakhir di level 8.748.

Tim Riset MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG menguat dengan beberapa skenario yang berpotensi terjadi dalam jangka pendek.

"Kami memperkirakan adanya beberapa skenario yang memungkinkan terjadi untuk IHSG, di mana pada best case (biru), IHSG sudah menyelesaikan wave [iv] dari wave 5 sehingga IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang 8.776–8.905," sebagaimana dikutip MNCS Daily Scope Wave, Senin (5/1/2025).

Namun demikian, MNC Sekuritas mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan tren penguatan.

"Namun, pada dua skenario lain (hitam dan merah), IHSG masih rawan terkoreksi dahulu," kata MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG berada di level support 8,584, 8,525 dan level resistance 8,776, 8,822 pada perdagangan esok hari.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

ARCI - Buy on Weakness

ARCI menguat 1,54% ke 1,645 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi ARCI masih berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C).

Buy on Weakness: 1,490–1,575

Target Price: 1,775, 1,950

Stoploss: below 1,380.

EMAS - Buy on Weakness

EMAS menguat 1,35% ke 5,625 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama masih mampu berada di atas 5,275 sebagai stoploss-nya, maka posisi EMAS diperkirakan sedang berada di awal wave [5] dari {C}.

Buy on Weakness: 5,475–5,600

Target Price: 6,100, 6,400

Stoploss: below 5,275.