Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Dapat Promo Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |07:15 WIB
Ini Cara Dapat Promo Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026 
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen berupa promo tambah daya listrik diskon bagi pelanggan.

PLN memberikan promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru".

Lalu sampai kapan promo tambah daya listrik diskon 50 persen di Januari 2026?

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 7 Januari hingga 20 Januari 2026. Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi di Jakarta.

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193997/biomassa-1ukC_large.jpg
Bye Batu Bara! RI Punya Fasilitas Hub Biomassa, Jamin Pasokan ke PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193853/bioenergi-gGmN_large.jpg
Cara Turunkan Emisi Karbon di RI Lewat Bioenergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193836/biomassa-L1eV_large.jpg
Indonesia-Korea Perkuat Bioenergi dan Rantai Pasok Biomassa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023/listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188230/pln_salurkan_listrik_di_bencana_sumatera-jrO2_large.jpg
PLN Berhasil Alirkan Listrik di Aceh Tamiang, Layanan RSUD hingga Posko Pengungsian Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement