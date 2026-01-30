Respons BEI Usai Dirut Iman Rachman Mengundurkan Diri

Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengunduran diri Iman Rachman sebagai Direktur Utama pada pagi ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengunduran diri Iman Rachman sebagai Direktur Utama pada pagi ini. Manajemen pun siap menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku.

Sekretaris BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan pengunduran diri Direktur Utama BEI merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi Pasar Modal Indonesia selama beberapa waktu terakhir.

"Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundurkan diri. Selanjutnya, manajemen BEI akan menjalankan prosedur sesuai dengan dokumen tata kelola perusahaan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman resmi mengundurkan diri pasca Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8 persen dan sempat mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut pada Rabu dan Kamis, 28–29 Januari 2026.

Iman mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama merupakan bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi di pasar. IHSG runtuh dari level tertingginya di level 9.000-an pada pertengahan Januari menjadi di level 8.000-an pada akhir Januari.

"Saya sebagai Direktur Utama dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Pressroom Gedung BEI, Jumat (30/1/2026).

Iman berharap pengunduran dirinya dari bangku Direktur Utama akan membuat pasar lebih baik dan bertumbuh ke depannya. Ia meyakini langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab.