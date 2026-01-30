Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Dirut BEI Iman Rachman yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |10:16 WIB
Harta Kekayaan Dirut BEI Iman Rachman yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari
Harta Kekayaan Dirut BEI Iman Rachman yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Harta Kekayaan Dirut BEI Iman Rachman yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari

Iman Rachman mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama merupakan bentuk tanggung jawab atas apa yang belakangan terjadi di pasar. IHSG runtuh dari level tertingginya di level 9.000-an pada pertengahan Januari menjadi di level 8.000-an pada akhir Januari.

"Saya sebagai Direktur Utama dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Iman Rachman, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2019–2020), tercatat memiliki kekayaan hingga Rp28 miliar. Harta tersebut terdiri dari tanah, bangunan, hingga kendaraan.

Mengutip data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), berikut rincian harta kekayaan Iman per 31 Desember 2019:

A. Tanah dan Bangunan – Rp 13.600.000.000

Tanah dan bangunan seluas 640 m²/100 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp 4.700.000.000

Tanah dan bangunan seluas 140 m²/305 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp 3.700.000.000

Tanah dan bangunan seluas 111 m²/57 m² di Depok, hasil sendiri – Rp 350.000.000

Tanah dan bangunan seluas 105 m²/240 m² di Tangerang Selatan, warisan – Rp 550.000.000

Tanah dan bangunan seluas 117 m²/140 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp 4.300.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin – Rp 1.630.000.000

Mobil Mercedes-Benz CLA 200 Tahun 2016, hasil sendiri – Rp 520.000.000

Mobil Jeep Wrangler Tahun 2011, hasil sendiri – Rp 635.000.000

Mobil Honda CRV Tahun 2019, hasil sendiri – Rp 475.000.000

 

