Intip Pergerakan IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini

JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih menghadapi tekanan pada perdagangan hari ini, Senin (30/3/2026) setelah menutup akhir pekan di zona merah. Pada perdagangan Jumat lalu 27 Maret, IHSG tercatat melemah 0,94 persen ke level 7.097 seiring dominannya aksi jual di pasar saham domestik.

Tim riset MNC Sekuritas menilai tekanan jual masih berpotensi berlanjut dalam jangka pendek. Dalam riset harian MNCS Daily Scope, IHSG disebut masih berada dalam fase koreksi teknikal sehingga berisiko bergerak turun menuju area 6.745 hingga 6.887.

"Kami memperkirakan, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave A pada label hitam sehingga IHSG masih rawan terkoreksi ke area 6.745-6.887," kata MNC Sekuritas.

Meski demikian, peluang penguatan tetap terbuka apabila IHSG berhasil menyelesaikan fase koreksi saat ini. Dalam skenario terbaik, indeks berpotensi bergerak naik menuju area 7.450 hingga 7.779.

"Best case IHSG sudah menyelesaikan wave A pada label biru, sehingga akan melanjutkan penguatan ke 7.450-7.779," lanjutnya.

Secara teknikal, level support terdekat IHSG berada pada kisaran 7.057 dan 6.917. Sementara level resistance terdekat diperkirakan berada di 7.374 hingga 7.527.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

CUAN - Buy on Weakness

CUAN menguat 2,22 persen ke 1.150 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Saat ini, kami memperkirakan posisi pergerakan CUAN sedang berada di akhir wave 5 dari wave (C) dari wave [A].

Buy on Weakness: 1.040-1.125

Target Price: 1.475, 1.745

Stoploss: below 995

DSNG - Buy on Weakness

DSNG menguat 4,58 persen ke 1.600 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi DSNG sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (B).

Buy on Weakness: 1.560-1.590

Target Price: 1 670, 1.745

Stoploss: below 1.530



UNTR - Buy on Weakness

UNTR terkoreksi 0,65 persen ke 30.600 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi UNTR sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [v].

Buy on Weakness: 29.475-30.350

Target Price: 31.300, 32.000

Stoploss: below 29.075



AMRT - Sell on Strength

AMRT terkoreksi 0,34 persen ke 1.455 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi AMRT sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 5 dari wave (C), sehingga AMRT masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 1.160-1.345.

Sell on Strength: 1.470-1.520