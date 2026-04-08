MNC Insurance Dorong Inovasi Asuransi Berbasis AI di InsurTech Asia 2026 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |13:09 WIB
JAKARTA - MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Business Broker yang merupakan unit bisnis asuransi di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menegaskan komitmennya dalam mendorong inovasi berbasis AI.

Dalam ajang InsurTech Asia 2026: Jakarta Series yang digelar pada Rabu (8/4/2026), MNC Insurance Business Group diwakili oleh Dr. Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life menyebut transformasi digital menjadi kebutuhan utama bagi industri asuransi untuk menjawab perubahan perilaku konsumen sekaligus memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Ia menyoroti peran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan bundling insurance dalam menghadirkan layanan yang lebih personal, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan dan industri asuransi harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Industri asuransi harus mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku pelanggan serta memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan relevan,” ujar Risye dalam keterangannya.

Untuk diketahui, di Indonesia sendiri pasar InsurTech diproyeksikan akan turus berkembang secara signifikan hingga 2034, didorong oleh meningkatnya penetrasi digital, kebutuhan akan produk yang lebih personal, serta kolaborasi antara perusahaan asuransi dan platform teknologi.

 

Berita Terkait
MNC Insurance Dorong Transformasi Industri Asuransi di InsurTech Asia 2026
MNC Insurance Dorong Transformasi Industri Asuransi di InsurTech Asia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206378/mnc_insurance-1l8q_large.jpg
MNC Insurance Business Group Salurkan Bantuan Sosial untuk Lansia di Panti Werdha Budi Mulia 3 Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203242/mnc_insurance-DPiJ_large.jpg
Gandeng MNC Insurance, MHIB Harap Dapat Cover Terbaik untuk 3 Segmen Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203231/mnc_insurance-i4Lc_large.jpg
MNC Insurance-MHIB Resmi Jalin Kerja Sama, Bidik Ekspansi Pasar Asuransi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187230/mnc_insurance-YNXL_large.jpg
MNC Insurance Beri Perlindungan untuk Mahasiswa CIMSA Unila melalui e-Card Asuransi Kecelakaan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158584/mnc-s5O8_large.jpg
MNC Insurance Business Group Bersama BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional 
