Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

UMKM Susu Kambing Ras Farm Tumbuh Pesat Berkat KUR BRI, Tembus Seratus Ekor

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |14:16 WIB
Dwi Nurhaeni berhasil kembangkan Ras Farm dari usaha rumahan jadi peternakan dengan ratusan kambing perah berkat KUR BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

LAMPUNG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Salah satunya Ras Farm Sukoharjo I di Pringsewu, Lampung milik Dwi Nurhaeni yang berhasil berkembang dari skala usaha rumahan menjadi peternakan dengan ratusan kambing perah. 

Dwi Nurhaeni menuturkan bahwa perjalanan usaha ini berangkat dari pengalaman pribadinya. Dari pengalaman tersebut, ia mulai memanfaatkan susu kambing yang kemudian menjadi titik awal lahirnya usaha dengan merek RasMilk tersebut. 

“Awalnya saya memerah dari satu ekor kambing yang baru melahirkan, lalu saya mulai rutin memerah susunya. Ternyata, banyak orang di sekitar yang tertarik dan mulai membeli,” katanya.

Dari aktivitas tersebut, Dwi mulai melihat potensi yang lebih besar dan menangkap peluang untuk mengembangkan usaha secara lebih serius. Langkah ini kemudian diperkuat dengan mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.

Dengan dukungan pembiayaan BRI, ia secara bertahap menambah jumlah kambing perah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari awalnya hanya 1 ekor, berkembang menjadi 3 ekor, hingga kini mencapai sekitar 100 ekor kambing perah.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Ajak Keluarga Jelajahi Dunia Ajaib di Pertunjukan Terbaru Disney On Ice Jakarta
Cafe Sirih Hadir Lagi! Ciptakan Pengalaman Kuliner Istimewa dengan Nuansa Modern
PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen, Dukungan untuk Pekerja WFH
Inspiratif! Mantri BRI di Lombok Sukses Hidupkan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Warga Perlu Tahu, Ini Jenis dan Tarif Pajak Daerah di Jakarta
Perempuan Berdaya, Kisah Nia Anggraini Tumbuhkan Usaha bersama PNM Mekaar dan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement