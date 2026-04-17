UMKM Susu Kambing Ras Farm Tumbuh Pesat Berkat KUR BRI, Tembus Seratus Ekor

LAMPUNG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Salah satunya Ras Farm Sukoharjo I di Pringsewu, Lampung milik Dwi Nurhaeni yang berhasil berkembang dari skala usaha rumahan menjadi peternakan dengan ratusan kambing perah.

Dwi Nurhaeni menuturkan bahwa perjalanan usaha ini berangkat dari pengalaman pribadinya. Dari pengalaman tersebut, ia mulai memanfaatkan susu kambing yang kemudian menjadi titik awal lahirnya usaha dengan merek RasMilk tersebut.

“Awalnya saya memerah dari satu ekor kambing yang baru melahirkan, lalu saya mulai rutin memerah susunya. Ternyata, banyak orang di sekitar yang tertarik dan mulai membeli,” katanya.

Dari aktivitas tersebut, Dwi mulai melihat potensi yang lebih besar dan menangkap peluang untuk mengembangkan usaha secara lebih serius. Langkah ini kemudian diperkuat dengan mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.

Dengan dukungan pembiayaan BRI, ia secara bertahap menambah jumlah kambing perah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari awalnya hanya 1 ekor, berkembang menjadi 3 ekor, hingga kini mencapai sekitar 100 ekor kambing perah.