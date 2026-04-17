Prabowo Terbitkan Inpres Pengadaan 1 Juta Ton Jagung

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |15:03 WIB
Prabowo Terbitkan Inpres Pengadaan 1 Juta Ton Jagung (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Aturan ini guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung.

Salinan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang dilihat pada Jumat (17/4/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Presiden Prabowo yakni 25 Maret 2026.

Sementara itu, salinan Inpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

“Dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani,” tulis salinan Inpres.

Dalam Inpres, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada 21 jajaran pejabat tinggi, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, hingga para Kepala Daerah dan Direktur Utama Perum Bulog untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri, serta penyaluran cadangan jagung pemerintah.

“Melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri Tahun 2026 dengan ketentuan target pengadaan jagung pipilan kering dalam negeri paling sedikit 1.000.000 (satu juta) ton,” tulis poin kesatu

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3212961/presiden_prabowo_dan_putin-SErQ_large.jpg
Hasil Pertemuan Prabowo-Putin: Rusia Akan Investasi Pembangunan Infrastruktur Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212921/prabowo_dan_bahlil-fvEO_large.jpg
Sudah Seminggu, Ini Penjelasan Bahlil soal Cabut Izin Tambang di Kawasan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212253/prabowo_subianto-L8aH_large.png
Prabowo Terima Kasih ke Putin Bantu Indonesia Masuk BRICS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211837/prabowo_subianto-Oxc8_large.jpg
Prabowo Sikat Pengusaha Tambang Ilegal: Dia Mentertawakan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211810/prabowo_subianto-6gto_large.jpg
Prabowo Marah Besar Ada Pengusaha Nakal 8 Tahun Menambang Tanpa Izin, Pidanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211599/prabowo-WuIe_large.jpg
Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik Rp5 Triliun, Prabowo: Salah Satu Champion dari Indonesia 
