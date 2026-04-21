Pelayanan Emas Digital Unggul, Pegadaian Raih Apresiasi di Indonesia WOW Brand 2026

JAKARTA – PT Pegadaian kembali menorehkan pencapaian membanggakan dalam ajang Indonesia Branding Campaign of The Year 2026. Pegadaian sukses membawa dua penghargaan sekaligus dalam acara penganugerahan yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia WOW Brand oleh MarkPlus, Inc., yang diselenggarakan di The Ballroom Djakarta Theater, pada Kamis (16/04).

Dua penghargaan bergengsi yang berhasil diraih Pegadaian diantaranya Gold Winner pada kategori Investment Application, dan Bronze Winner pada kategori Digital Marketing. Kedua penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keunggulan aplikasi layanan emas digital Pegadaian yang menjadi solusi investasi masa kini yang paling dipercaya masyarakat melalui aplikasi Tring!, serta kekuatan strategi komunikasi digital Pegadaian yang efektif dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat secara luas di era transformasi.

Capaian ini menegaskan bahwa inovasi digital yang diusung Pegadaian, seperti aplikasi Tring!, telah menjadi pilihan utama nasabah dalam mengelola aset emas mereka secara praktis dan aman. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan Pegadaian dalam mentransformasi cara berkomunikasi, dari konvensional menjadi lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan generasi digital saat ini.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian dalam menjaga kepercayaan nasabah.

"Penghargaan dari MarkPlus ini bukan sekadar kebanggaan bagi kami, melainkan sebuah tanggung jawab besar. Capaian ini adalah bukti nyata bahwa strategi customer-focus yang kami jalankan berada di jalur yang tepat. Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus menginspirasi kami untuk melayani sepenuh hati, serta menghadirkan layanan yang inklusif, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan," ujarnya.