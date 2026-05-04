4 Fakta Prabowo Akan Bangun Kota-Kota Baru, Ada 100 Ribu Rumah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membuat kota-kota baru di Indonesia. Nantinya setiap kota akan ada 100 ribu rumah. Rencana tersebut khusus untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi pekerja buruh.

Rencana ini disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Berikut fakta-fakta Prabowo akan bangun kota-kota baru yang dirangkum Okezone, Senin (4/5/2026).

1. Bangun 350 Ribu Unit

Prabowo mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membangun rumah dari 350 ribu unit menjadi minimal satu juta unit rumah tahun ini.

“Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah. Rumah susun 100 ribu,” katanya.

2. Kota-Kota Baru dan Program Kartu Khusus

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan juga memerintahkan bahwa kota-kota baru tersebut harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, hingga rumah sakit.