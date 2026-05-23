Dirut Bulog Bantah Minyakita Langka, Bakal Tegur Pejabat DKI-Banten 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |18:03 WIB
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, stok minyak goreng rakyat Minyakita dalam kondisi aman di pasar-pasar wilayah Jakarta dan Banten. 

Menurutnya, distribusi Minyakita di berbagai wilayah mayoritas telah berjalan normal berdasarkan pemantauan melalui aplikasi Minyakita.

"Di aplikasi Minyakita seluruhnya sudah hijau ya. Bahkan tinggal Papua saja yang masih agak merah, yang lain sudah warna hijau. Nah nanti silakan dicek kembali, diyakinkan ya," ujarnya di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).

Dia mengatakan, apabila masih ditemukan kendala distribusi di lapangan, Bulog akan segera melakukan evaluasi terhadap wilayah terkait. Rizal bahkan menyebut tak segan untuk melayangkan teguran keras kepada para pimpinan daerah.

"Kalau masih kurang nanti kami akan tegur pimpinan wilayah DKI-Banten untuk penyalurannya kenapa masih terhambat," tegasnya.

Rizal menjelaskan, pihaknya mengacu pada data distribusi yang terus diperbarui secara berkala melalui aplikasi Minyakita. Dia memastikan pasokan Minyakita secara keseluruhan masih aman.

Bulog, kata Rizal juga akan mempercepat distribusi khususnya ke wilayah Papua yang masih mengalami keterbatasan pasokan.

"Stok aman alhamdulillah, dan kita akan lakukan percepatan khususnya ke Papua. Kita mendapat dukungan dari salah satu tim yang membantu untuk pendorongan ke Papua supaya lebih cepat," ucapnya.

 

