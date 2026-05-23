Bertemu Seskab Teddy, GOTO Komitmen Naikkan Pendapatan Driver Gojek hingga 92%

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |19:05 WIB
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. (Foto :Okezone.com/Seskab)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi online di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Seskab Teddy mendengarkan berbagai masukan dari CEO GoTo terkait perkembangan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

Menurut Hans Patuwo, saat ini Gojek memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sejak pertama kali beroperasi, jumlah pengemudi yang bergabung telah mencapai 3 juta orang, baik yang masih aktif, paruh waktu, maupun yang sudah tidak aktif mengemudi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Seskab Teddy juga menyampaikan bahwa Gojek memiliki komitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan para pengemudi online.

