MNC Bank Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah kepada Nasabah Jakarta, Depok dan Bogor

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menyerahkan hadiah uang tunai dan motor kepada para pemenang Program Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode Kedua yang berasal dari wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MNC Bank di Kantor Pusat MNC Bank, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/226).

Dalam kesempatan tersebut, Rita mengatakan program Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan bentuk apresiasi MNC Bank kepada nasabah yang terus mempercayakan kebutuhan perbankannya sekaligus mendorong budaya menabung secara konsisten.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Tabungan Dahsyat Berhadiah periode ini, khususnya para nasabah dari Jakarta, Depok, dan Bogor yang berhasil membawa pulang hadiah-hadiah istimewa. Program ini merupakan bentuk apresiasi MNC Bank kepada nasabah yang telah mempercayakan kebutuhan perbankannya kepada kami serta terus menumbuhkan budaya menabung secara konsisten,” ujar Rita.

Sebanyak dua nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah istimewa berupa dua unit motor Honda Beat Deluxe Smart Key. Selain itu, enam nasabah menerima hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp10 juta, dan 18 nasabah lainnya memperoleh hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp5 juta.

Pada periode kedua ini, dua nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah berupa dua unit motor Honda Beat Deluxe Smart Key. Selain itu, enam nasabah menerima hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp10 juta, sementara 18 nasabah lainnya mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp5 juta.

Rita menegaskan, Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu program unggulan MNC Bank yang telah dijalankan selama bertahun-tahun dan akan terus dilanjutkan sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah.