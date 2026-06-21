MNC Sekuritas Dorong Literasi Pasar Modal lewat Seminar “Lo Kheng Hong Investment Philosophy”

JAKARTA – MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan seminar pasar modal bertajuk “Lo Kheng Hong Investment Philosophy” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA). Kegiatan ini menghadirkan investor saham ternama Indonesia, Lo Kheng Hong, yang membagikan pengalaman serta filosofi investasinya kepada lebih dari 300 peserta.

Lo Kheng Hong mengatakan bahwa prioritas utama mahasiswa adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Setelah lulus, peluang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan akan terbuka lebih luas.

“Mahasiswa perlu membangun fondasi keuangan sejak muda melalui kebiasaan hidup hemat, mencari penghasilan yang halal, serta mulai memahami investasi. Kesuksesan finansial bukan ditentukan oleh besarnya modal awal, melainkan oleh konsistensi dalam mengelola dan mengembangkan dana dalam jangka panjang,” ujar Lo Kheng Hong, Jumat (19/6/2026).

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas, Andri Muharizal, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk menanamkan pentingnya investasi sejak dini kepada generasi muda.

“Melalui seminar ini, MNC Sekuritas berharap dapat mendorong lahirnya generasi investor yang lebih cerdas, disiplin, dan memiliki pemahaman yang baik mengenai investasi yang sehat. Literasi keuangan yang kuat diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan peluang investasi secara optimal sekaligus terhindar dari berbagai modus investasi ilegal yang merugikan,” ujar Andri.