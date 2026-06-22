RUPST, MNC Bank Perkuat Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan dan Transformasi Digital

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada hari ini (22/6/2026) bertempat di iNews Tower Lantai 3, Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui seluruh mata acara yang diajukan MNC Bank sebagai bagian dari upaya memperkuat fundamental bisnis, menjaga pertumbuhan yang sehat, serta meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

RUPST menyetujui Laporan Tahunan MNC Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan MNC Bank yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen. MNC Bank membukukan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025 dengan mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp81,78 miliar.

Sepanjang tahun 2025, MNC Bank mencatatkan total kredit sebesar Rp11,61 triliun atau tumbuh 3,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp14,69 triliun, sementara ekuitas MNC Bank mencapai Rp3,75 triliun. MNC Bank juga membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp536,51 miliar dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp193,48 miliar.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis MNC Bank di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

“Kami bersyukur dapat menutup tahun 2025 dengan kinerja yang positif. Pertumbuhan kredit, peningkatan dana pihak ketiga, serta penguatan struktur permodalan mencerminkan fundamental MNC Bank yang semakin solid. Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen kami dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, memperkuat kualitas layanan, serta terus mendorong transformasi digital untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah,” ujar Rita.

Dalam RUPST tahun 2025, pemegang saham juga menyetujui penggunaan laba bersih MNC Bank untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha ke depan.

Selain itu, Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan MNC Bank untuk Tahun Buku 2026 sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan ketentuan regulator yang berlaku. RUPST juga menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen MNC Bank dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan usaha.