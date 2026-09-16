Sudah Dibantu Danantara, Pramono Anung Tetap Butuh Obligasi untuk Perpanjang Rute LRT

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk perpanjangan Rute LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai. Meski pemerintah pusat melalui Danantara akan membatu pembiayaan transportasi publik itu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan perpanjangan rute LRT dari stasiun Manggarai menjangkau kawasan Dukuh Atas memerlukan dana Rp2,7 triliun. Oleh karenanya, sejumlah alternatif pembiayaan telah disiapkan agar pembangunan tersebut berjalan baik.

"Jadi saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini," kata Pramono usai peresmian LRT Jakarta di stasiun Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Meski mendapat dukungan Danantara, proyek perpanjangan lintasan LRT menurutnya juga bisa menggunakan dana dari penerbitan obligasi daerah hingga APBD. Skema itu disiapkan agar pembangunan perpanjangan LRT tidak bergantung pada pembiayaan Danantara.

"Jadi intinya bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari Danantara," kata dia.

Di sisi lain, Pramono mengaku bahagia karena rencananya memperpanjang lintasan LRT Jakarta telah disetujui oleh presiden Prabowo Subianto. Nantinya lintas dari stasiun Kelapa Gading akan diperpanjang ke Jakarta Internasional Stadium (JIS).

"Tetapi yang saya bahagia dan saya happy adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita akan lanjutkan sampai dengan JIS, dari Kelapa Gading ke JIS, dari Velodrome ke Whoosh Halim," tandasnya.

Sebelumnya ketika memberikan sambutan peresmian LRT Jakarta, Pramono berharap Presiden Prabowo Subianto menugaskan Danantara untuk membantu perpanjangan lintasan LRT Jakarta. Permintaan itu pun direspon positif oleh Prabowo.