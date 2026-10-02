Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibayangi Reshuffle dan Rupiah, Bergerak di Kisaran 6.000 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |07:48 WIB
IHSG Hari Ini Dibayangi Reshuffle dan Rupiah, Bergerak di Kisaran 6.000 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak fluktuatif dalam rentang konsolidasi pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak fluktuatif dalam rentang konsolidasi pada perdagangan hari ini. Pelaku pasar masih mencermati kepastian arah kebijakan ekonomi pascapergantian kabinet atau reshuffle menteri kemarin.

Sentimen politik domestik tersebut berkelindan dengan tekanan eksternal dan pergerakan nilai tukar rupiah yang masih tertahan.

Di sisi lain, sentimen pergantian pejabat tersebut berbarengan dengan tekanan arus keluar modal asing serta lonjakan harga komoditas energi global.

"IHSG masih akan berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan volatil karena pasar membutuhkan waktu untuk mencerna dampak reshuffle kabinet yang cukup besar. Pelemahan indeks tidak bisa semata-mata dibaca sebagai respons negatif terhadap menteri baru, melainkan kombinasi ketidakpastian arah kebijakan, depresiasi rupiah, arus modal asing yang keluar, serta lonjakan harga minyak dunia yang mendekati level US$100 per barel," kata Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana kepada iNews Media Group, Jumat (2/10/2026).

Pada penutupan perdagangan hari sebelumnya, IHSG terpangkas 1,02 persen ke posisi 6.009,50 setelah sempat terperosok ke kisaran 5.900 sebelum akhirnya kembali tertahan di atas batas psikologis 6.000.

Pelemahan indeks diiringi koreksi nilai tukar rupiah sebesar 0,40 persen ke level Rp17.966 per dolar AS, serta aksi jual bersih (net sell) pemodal asing senilai Rp240 miliar yang mempertebal akumulasi net sell nonresiden di pasar reguler sepanjang tahun berjalan menjadi sekitar Rp107,4 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245497//lukyl-nou9_large.jpg
Harta Kekayaan 2 Wamenkeu Baru, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245393//bahlil-12tj_large.jpg
Bahlil Rangkap Jabatan, Jadi Menko Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245474//tni-eoFW_large.jpg
Wamentan Saleh Mustafa, Jenderal Kopassus Penumpas Jagal Poso Si Barok di Gunung Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245412//sarmuji-50Bf_large.jpg
Sarmuji Jadi Menperin, Mau Benahi Industri Padat Karya hingga Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245411//suahasil-QpF2_large.jpg
Suahasil Sambut 2 Wamenkeu Baru, Kini Ada 3 Wakil Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245399//esdm-Kove_large.jpg
Bahlil Tetap Ngantor di Kementerian ESDM Meski Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement