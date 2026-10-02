IHSG Hari Ini Dibayangi Reshuffle dan Rupiah, Bergerak di Kisaran 6.000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak fluktuatif dalam rentang konsolidasi pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak fluktuatif dalam rentang konsolidasi pada perdagangan hari ini. Pelaku pasar masih mencermati kepastian arah kebijakan ekonomi pascapergantian kabinet atau reshuffle menteri kemarin.

Sentimen politik domestik tersebut berkelindan dengan tekanan eksternal dan pergerakan nilai tukar rupiah yang masih tertahan.

Di sisi lain, sentimen pergantian pejabat tersebut berbarengan dengan tekanan arus keluar modal asing serta lonjakan harga komoditas energi global.

"IHSG masih akan berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan volatil karena pasar membutuhkan waktu untuk mencerna dampak reshuffle kabinet yang cukup besar. Pelemahan indeks tidak bisa semata-mata dibaca sebagai respons negatif terhadap menteri baru, melainkan kombinasi ketidakpastian arah kebijakan, depresiasi rupiah, arus modal asing yang keluar, serta lonjakan harga minyak dunia yang mendekati level US$100 per barel," kata Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana kepada iNews Media Group, Jumat (2/10/2026).

Pada penutupan perdagangan hari sebelumnya, IHSG terpangkas 1,02 persen ke posisi 6.009,50 setelah sempat terperosok ke kisaran 5.900 sebelum akhirnya kembali tertahan di atas batas psikologis 6.000.

Pelemahan indeks diiringi koreksi nilai tukar rupiah sebesar 0,40 persen ke level Rp17.966 per dolar AS, serta aksi jual bersih (net sell) pemodal asing senilai Rp240 miliar yang mempertebal akumulasi net sell nonresiden di pasar reguler sepanjang tahun berjalan menjadi sekitar Rp107,4 triliun.