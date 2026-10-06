Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.899 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (6/10/2026), naik 18 poin atau sekitar 0,10 persen ke level Rp17.899 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dengan dukungan serangan udara besar-besaran dari Saudi mencapai pinggiran kota Mocha pada Senin malam, sementara para petempur Houthi dilaporkan mundur ke wilayah dataran tinggi, menurut empat sumber pemerintah.

“Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kota tersebut telah berhasil direbut,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Adapun salah satu media asing tidak dapat memverifikasi secara independen sejauh mana keberhasilan pasukan pemerintah tersebut. Pihak Houthi, yang telah menguasai banyak wilayah berpenduduk padat di Yaman termasuk ibu kota Sanaa sejak tahun 2014, menyatakan bahwa klaim pemerintah yang didukung Saudi tersebut tidak berdasar.

Sementara itu, kelompok Houthi sendiri mencatat kemajuan penting di dekat Taiz kota terbesar ketiga di Yaman dengan menguasai sebagian jalan pegunungan yang membuat pasukan pemerintah terkepung, menurut lima sumber militer dari pihak pemerintah Yaman.

Namun, satu sumber pemerintah membantah bahwa akses jalan tersebut telah terputus. Selain itu, Houthi Yaman telah melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, kilang Aramco di Rabigh, dan bandara Abha. Belum ada konfirmasi segera dari pihak Saudi.

Sebelumnya, laporan inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) bulan Agustus juga berada di bawah ekspektasi, sementara angka-angka sebelumnya direvisi turun. Secara keseluruhan, data ketenagakerjaan dan inflasi yang lebih lemah ini telah mengurangi kemungkinan adanya kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan tanggal 27-28 Oktober mendatang.

Pasar menantikan rilis risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September pada hari Rabu serta data klaim awal tunjangan pengangguran pada hari Kamis.