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Mendes Yandri Kunjungi iNews Media Group, Dorong Kolaborasi Octahelix dalam Pembangunan Desa

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |19:29 WIB
Mendes Yandri Kunjungi iNews Media Group, Dorong Kolaborasi Octahelix dalam Pembangunan Desa
Mendes Yandri Berkunjung ke iNews Group (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto beserta jajaran kementerian melakukan kunjungan ke Kantor iNews Media Group di Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Selasa (6/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan guna menjalin dukungan Octahelix dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Kedatangan Mendes PDT beserta rombongan disambut oleh Wakil Direktur Utama & Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution bersama jajaran redaksi. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diisi dengan pemaparan program kerja masing-masing, dilanjutkan diskusi interaktif mengenai peran media mainstream dalam mengawal pembangunan desa.

Saat diwawancarai usai pertemuan itu, Yandri mengatakan bahwa kementeriannya mengusung konsep kerja sama Octahelix dalam membangun desa dan daerah tertinggal. Dalam konsep tersebut, media menjadi salah satu unsur dan memiliki peranan yang strategis di dalamnya.

"Tadi kami diskusi yang sangat konstruktif, bagaimana kita melakukan kolaborasi. Karena kami di Kemendes itu menganut tentang Octahelix kerja sama Octahelix. Delapan pihak yang kami ajak untuk membangun desa. Jadi Octahelix itu ada salah satunya media. Jadi kami melihat media ini sangat strategis untuk membangun desa," kata Yandri, Selasa (6/10/2026).

Oleh karena itu, kunjungannya ke iNews Media Group guna menjalin kerja sama konkret dan terstruktur untuk mendukung berbagai program pembangunan desa dan daerah tertinggal yang telah dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti BUMDes, ada KDMP atau Kopdes Merah Putih, ada Desa Ekspor, ada Desa Tematik, Desa Wisata, Pemuda-Pemudi Pelopor Desa dan Desa Bebas Narkoba.

“Maka Insyaallah kedatangan kami di sini tadi dalam rangka untuk memastikan akan ada kerja sama yang riil, konkret, terstruktur, terukur antara Kemendes sama iNews Media Group. Sehingga program-program desa yang kami lakukan selama ini atas arahan Bapak Presiden Prabowo, ada BUMDes, ada Kopdes, ada Desa Ekspor, ada desa-desa tematik, ada desa wisata, ada pemuda-pemudi pelopor desa, ada Desa Bebas Narkoba itu bisa terpublikasi dengan baik," tambah dia.

 

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