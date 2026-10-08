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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.031

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |16:24 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.031
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 115,44 poin atau 1,88 persen ke level 6.031pada sesi terakhir perdagangan Kamis (8/10/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 187 saham menguat, 518 saham melemah dan 258 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 57,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,99 persen ke 593, indeks JII turun 2,06 persen ke 359, indeks IDX30 turun 1,66 persen ke 330 dan indeks MNC36 turun 1,90 persen ke 261.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, properti, bahan baku, keuangan, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri. Sedangkan yang menguat hanya transportasi dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Atlas Resources Tbk (ARII) naik 24,86 persen ke Rp452, PT Penta Valent Tbk (PEVE) naik 24,85 persen ke Rp412, dan saham PT Steady Safe Tbk (SAFE) naik 24,83 persen ke Rp905.

 

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