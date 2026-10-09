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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.093

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |16:31 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.093
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 62,48 poin atau naik 1.04 persen ke level 6.093 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (9/10/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 407 saham menguat, 245 saham melemah dan 311 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,8 triliun dari 37,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,35 persen ke 601, indeks JII naik 1,41 persen ke 364, indeks IDX30 naik 1,28 persen ke 330 dan indeks MNC36 menguat 1,38 persen ke 264.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri. Sedangkan sektor yang melemah hanya properti.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 33,87 persen ke Rp83, PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) naik 25 persen ke Rp1.209, dan saham PT Transcoal Pasific Tbk (TCPI) naik 25 persen ke Rp1.625.

 

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